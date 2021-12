La Cie Bizane propose des stages de Théâtre pour ces vacances de Noël !

ARTS DE LA SCÈNE : Inscrivez-vous aux stages de Noël pour adultes, ados et enfants dès 4 ans !

Venez jouer, danser, chanter et bouger avec la Compagnie Bizane à Bizanos !



70 € la semaine ou 20 € la séance



LA CIE BIZANE C’EST AUSSI :



- 18 cours et ateliers hebdomadaires "Arts de la scène et Bien Être" pour enfants et adultes à Bizanos et Idron à partir de 17 euros/mois (+ réductions "familles" et "multi activités") mais aussi du Théâtre et Improvisations, Comédie Musicale, Danse (Jazz, Hip Hop, Break, Street Dance, Cabaret) Chant, ZumbA !



- Des créations artistiques, des interventions dans les écoles, centres de loisirs, « En Forme à Pau » et SAVAP, des animations et formations, des prestations pédagogiques ou évènementielles (cabaret, comédie musicale, théâtre, chant…), des mises à disposition de costumes et matériel ...



- Nouveauté 2022 ! : Programmation de Diners/Théâtre parrainée par Antoine Duléry : des pièces de boulevard et café théâtre parisiens tous les premiers samedis du mois, de février à juin 2022 !



