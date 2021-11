La collecte de jouets de l'agence Babychou Services

Depuis 1998, Babychou Services répond à tous les besoins de garde à domicile pour les enfants âgés de 0 à 12 ans, de manière ponctuelle ou régulière.

Parce que chaque enfant mérite d’avoir un beau cadeau pour Noël !

L’agence Babychou Services de Pau organise actuellement une collecte de livres, jeux et jouets au profit de la Croix Rouge Française. Une action solidaire...«Quelle famille n’a pas dans ses placards des livres, jeux et jouets avec lesquels les enfants ne jouent plus, alors qu’ils pourraient faire le bonheur de tant d’autres? A l’approche des fêtes de fin d’année, Babychou Services se mobilise pour apporter un peu de la magie de Noël aux familles les plus démunies. Elle encourage donc les familles à donner une seconde vie aux livres, jeux et jouets non utilisés ou en excellent état, en les apportant à agence Babychou Services Pau, située 57 rue Emile GUICHENNE. jusqu’au 10 décembre prochain, les parents sont invités à déposer, au sein de l’agence ,les livres, jeux et jouets complets et en parfait état qui ne leur servent plus-à l’exclusion des peluches pour des raisons sanitaires.

Les cadeaux collectés seront ensuite remis à l’unité locale Croix Rouge de Pau, 55 avenue du Loup, qui les redistribueront à des enfants défavorisés....

C'est aussi une démarche éducative, pour sensibiliser les enfants au don et au partage, à l’approche des fêtes de fin d’année.

.Plus d'infos : www.babychou.com

Noël Solidaire - Babychou Services

Toute l'actualité solidaire, les bons plans à Pau et dans son agglo, c'est tous les matins à 6h45 et 8h10 sur France Bleu Béarn Bigorre.