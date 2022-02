Ciné-conférence avec le réalisateur du film "La Russie"; le mardi 8 février aux CGR palois.

Dans le cadre de "Connaissance du Monde"

Ce film vous invite à découvrir la Russie au travers d'une croisière fluviale entre ses deux capitales historiques, Moscou et Saint-Pétersbourg, soit un parcours de plus de 1300 kilomètres. Vous découvrirez tout d'abord l'histoire de la création de Saint-Pétersbourg par l'empereur Pierre le Grand en 1703.

Vous visiterez au fil de la Volga, les plus beaux monastères et villes de l'Anneau d'Or. Le point d'orgue du voyage : le Kremlin de Moscou, crée sur la Moskova avec à ses côtés, la Place Rouge avec la mythique cathédrale de Basile le Bienheureux et le Goum.

Vous ferez un voyage unique dans l'âme du plus vaste pays de la planète.

Au CGR Saint Louis de Pau, mardi 8 février à 15h

Au CGR Université de Pau, mardi 8 février à 20h

Le logo des nouvelles ciné-conférences " Connaissance du Monde" - CDM

