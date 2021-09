Pau : 1er grand concours de peinture et dessin du 24 au 26 septembre

Ce concours adultes et enfants propose aux artistes de réaliser en extérieur un ou plusieurs tableaux représentant le patrimoine de la ville ou une scène de la vie Paloise.

Entrée libre visiteurs !

De nombreuses animations sont prévues : atelier pour les enfants, caricaturiste, vide-atelier, une tombola des arts, une exposition des œuvres pour lesquelles le public est invité à voter, et un grand spectacle samedi 24 au soir avec la troupe de l'Art Scène Show.

L'affiche du spectacle - Pau d'Peinture & Cie

Infos et inscriptions sur www.paupeinturecie.org et au 06 73 67 17 76

