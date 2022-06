Pau : Expo et café philo, à l'atelier "If If Between"

If If Between

L'atelier "If If Between", au 14 rue Lamothe à Pau; vous accueille pour des stages, des cours, des expos et des échanges autour de la créative Nathalie Mézy

Au sein de son atelier If If Between, l’artiste Natalie Mezy organise des cours et des vernissages, dans le but de rendre accessible la peinture à tous.

Autodidacte passionnée de peinture et professionnelle depuis 20 ans, Natalie a ouvert il y a un an son atelier « If If Between » au 14 rue Lamothe à Pau. Elle y crée et expose son travail tout en y accueillant d’autres artistes.

Expositions et cours

A chaque pleine lune, elle propose à un artiste d’exposer son travail et de lui donner de la visibilité, qu’il soit dessinateur, peintre ou plasticien. Les artistes en herbe sont invités à venir participer aux cours, et lors desquels elle leur donnera les clés techniques afin de mener à bien leur projet personnel et exprimer pleinement ce qu’ils veulent retranscrire sur une toile.

Les rendez-vous à venir..

. - Une exposition qui se tient jusqu'au 2 juillet, et un café philo pour le mercredi 29 juin.

Ouvert pour le public du mercredi au vendredi 8h-12h et 14h-17h, le samedi 10h-12h et 14h-17h

