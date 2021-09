Pau: L'autobiographie " 4 roues et un coussin" de Dimitri Voiturin

Un jeune handicapé raconte dans son livre "4 roues et un coussin" sa vision du handicap

Dimitri Voiturin est un jeune handicapé de naissance. Pendant le premier confinement il a eu envie de raconter sa vie, sa passion pour le sport, pour les autres mais aussi raconter sans détour les relations avec les filles.

Etre positif quoiqu'il arrive

Dimitri Voiturin n'espère pas faire pleurer dans les chaumières...bien au contraire...c'est un livre à son image...positif et qui changera peut-être votre vision du handicap. Il est bon dans sa vie de rencontrer un Dimitri Voiturin car on ne voit plus la vie de la même façon.

