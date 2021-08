Workmusic, où l’apprentissage musicale et le partage entre professionnels se mélangent

Workmusic est un espace où seront mélangés les passionnés de musique, les personnes à la recherche de mieux-être et les chefs d’entreprises aux idées novatrices.

Un nouveau lieu va très bientôt ouvrir ses portes à Pau : le Workmusic.

Un lieu issu de l’expérience de ses créateurs

Julie et Claudio qui donnent des cours de musique, ont également l’expérience de chef d’entreprise. Constatant qu’il est difficile d’avoir un lieu dans lequel travailler et recevoir ses clients lorsqu’on débute, ils ont désiré proposer un lieu hybride, propice à la création et aux échanges.

Workmusic sera inauguré le 6 septembre prochain au 64 rue d’Etigny à Pau.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page Facebook de Workmusic.