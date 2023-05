36ème Edition du Fimu - Episode 2: L'UTBM historiquement partenaire

Ecole nationale de police de Montbéliard - Episode 5: Recrutement ouvert

On peut entrer dans les formations de la police nationale avec ou sans le bac mais il faut avoir minimum 18 ans. On peut devenir gardien de la paix, cadet de la république ou adjoint de sécurité. Le concours gardien de la paix et celui de policier adjoint sur la zone-Est s'ouvrent en mai.