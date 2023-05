36ème édition du FIMU - Episode 4: Le métier de régisseur

101 groupes en concert cette année au Festival International de Musique universitaire, on comprend bien l’importance des équipes techniques, dirigées par des régisseurs de scène et un régisseur général.

Le régisseur général fait le lien entre tous les corps de métiers mobilisés en amont et durant un festival comme le FIMU . Cette année Alix Duprez est l'homme de la situation. Il coordonne le travail de tous les techniciens son et lumière, mais aussi celui des prestataires qui vont installer les structures des scènes ou encore conduire les engins de manutention. Chaque scène est pris en charge par un régisseur professionnel. Alix est la personne que l'on appelle sur le portable ou le talki walki quand on ne trouve pas de solution sur un espace scénique. Et pour aller d'un lieu à l'autre le plus rapidement possible, vive les vélos électriques!

Sur le FIMU, il existe aussi un régisseur en charge du déplacement des instruments de musique - FIMU

Pas évidemment de se déplacer d'une scène à l'autre du FIMu quand les spectateurs ont pris place ! - FIMU