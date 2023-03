Bourse miniatures & jouets anciens - Episode 5 : Jean-Marc BARTHELEMY et la série limitée 205

Pour fêter les 40 ans de la 205, l’association Petites Autos Belfort-Montbéliard propose une série limitée dimanche Salle des Fêtes de Belfort, lors de la 37ème Bourse miniatures et jouets anciens. Il faudra être rapide pour repartir avec ce sacré numéro pour 25€50.

L'Association Petites Autos Belfort-Montbéliard ne pouvait pas passer à côté des 40 ans de la 205 Peugeot en cette année 2023. La 37ème Bourse miniatures et jouets anciens lui consacre donc une exposition et a édité une série limitée de 40 miniatures de 205 blanche, aux couleurs de l'association et de la Bourse 2023.

Elles sont sur leur présentoir ces 40 miniatures de Peugeot 205, prêtes à rejoindre leur nouveau propriétaire © Radio France - Karinne Ducher