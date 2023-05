Envie Electroménager Franche-Comté – Episode 1 : une entreprise d’insertion et de réduction des déchets

Envie électroménager est une structure de réinsertion par le travail. C'est aussi un magasin où l'on peut trouver de l'électroménager révisé et garanti à 50% moins cher que du neuf.

Envie Electroménager aide des personnes éloignées de l'emploi à replonger dans le monde du travail, à équiper son logement à moindre coût et à réduire les déchets. Trois axes qui s'inscrivent dans l'ADN de la structure. Envie Franche-Comté fait partie d'un ensemblier, "Ensemblier Défi" créé en 1989, c'est un réseau national qui compte 54 structures sur l'ensemble du territoire. Dans un premier temps, Envie proposait une réinsertion dans les métiers du bâtiment second-oeuvre, des espaces verts et de l'aide à domicile. Sur le site de Valentigney, on est sur des métiers de réparateurs d'électroménager, de livreur-installateur et de vendeur en magasin. Envie Franche-Comté fête ses 30 ans cette année.

21 personnes sont accueillies en réinsertion sur le site de Valentigney. L'atelier de réparation est réparti en trois pôles: lavage, froid et cuisson. Les appareils qui ne peuvent pas être réparés repartent au recyclage. Les pièces détachées qui peuvent être réutilisées sont stockées à l'atelier.

Myriam Bretey est responsable du réseau Envie. © Radio France - Karinne Ducher