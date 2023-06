Envie Electroménager Franche-Comté – Episode 5 : Le service accompagnement social et professionnel

Envie Electroménager s’inscrit aussi dans une démarche de réduction des déchets industriels et dans la revalorisation plutôt que la production d’appareils neufs, tout cela en permettant à des personnes éloignées de l'emploi de revenir dans le monde du travail

Envie Electroménager c'est une entreprise de réinsertion qui privilégie le recyclage des appareils électroménagers pour réduire les déchets et limiter la production de neuf. Les salariés en contrats de réinsertion ont une nouvelle chance de sortir de la précarité et retrouver un second souffle dans une nouvelle carrière. Tous ont un parcours très particulier. Pour les aider dans leur retour à l'emploi, Pascal Lejuste leur propose un accompagnement social et professionnel.