Fête des Fleurs et des Paysages à Valdoie - Episode 4: la formation de fleuriste

Recyclerie des Forges - Episode 3: Les mécaniciens cycles

Les employés de la Recyclerie des Forges réparent et entretiennent des vélos. Des véhicules qui ont été donnés à l'association de réinsertion par le travail. En achetant un vélo à Audincourt, vous avez un vélo reconditionné, garanti six mois qui coûte entre 30 et 70% moins cher qu'un vélo neuf.