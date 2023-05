Fête des Fleurs et du Paysage à Valdoie - Episode 1: Catherine Girardet la directrice de l'Etablissement

Le lycée Lucien Quélet à Valdoie organise ce samedi 6 mai la traditionnelle fête des Fleurs et du paysage de 9h à 17h. L’occasion de découvrir l’animalerie, la fleuriste, Valdoie Jardin, le projet d’agriculture urbaine mené par un professeur.

La fête des fleurs et du paysage permet au lycée Quélet de faire connaître leurs formations: horticulture, animalerie, fleuristerie. Les professeurs et les élèves répondent aux questions des visiteurs. Dans le magasin de Valdoie Jardin, les jardiniers peuvent acheter des fleurs, des plants et tout ce qui peut faire leur bonheur. Samedi de 9h à 17h, vous pourrez venir avec vos jardinières, vos pots de fleurs, choisir ce que vous voulez planter à l'intérieur et les élèves se chargent d'empoter pour vous.

Tout le monde est sur le pont pour préparer la fête des fleurs et du paysage au lycée Quélet de Valdoie © Radio France - Karinne Ducher