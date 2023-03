GAEC Talon - Episode 3: La vie de Pervenche

IDEE Université Populaire Belfort - Episode 5 : partenariat avec l'IUT service sanitaire et social de Belfort

Depuis un an, Julie la directrice de IDEE UP et toute son équipe ont comme objectif de faire entrer les jeunes au 25 rue de la 1ère armée française à Belfort, les locaux de l'Université populaire et ça passe par des partenariats, notamment avec l'IUT.