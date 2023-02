IDEE Université Populaire Belfort - Episode 2: projet de web radio pour et avec les jeunes.

IDEE université populaire de Belfort est un lieu ouvert à tous, quel que soit le niveau d'étude, l'âge, l'origine. Tout le monde peut s'y instruire sous forme de cours, d'ateliers, de conférences et même de sorties en ville ou dans la nature.

IDEE université populaire (UP) s'est associée au Lycée Courbet , à l'IUT et aux Cordées de la Réussite pour travailler sur un projet de web radio. Un premier atelier a déjà eu lieu autour d'un thème de philosophie "peut-on et doit-on s'aimer soi-même". Un débat intergénérationnel qui a réuni des intervenants de l'association IDEE et des jeunes de l'IUT.