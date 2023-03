Journée Internationales des Droits des Femmes - Episode 1: la MIFE Belfort

A l’occasion de la journée internationale des Droits des femmes, le 8 mars, 100% reportage nous ouvre les portes de la Maison de l’Information sur la Formation et l’emploi du Territoire de Belfort qui a créé les Trophées de la mixité, pour promouvoir auprès des femmes des métiers dits masculins

La Maison de l'information sur la formation et l'emploi du Territoire de Belfort ( La MIFE ) a été créée en 1999. C'est "un outil au service de toutes les situations professionnelles", que nous soyons employé ou employeur. La MIFE propose des services totalement gratuits. Des conseillers vous reçoivent du lundi au jeudi de 8hà 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Pas besoin de RV, "vous venez comme vous êtes" précise Valérie Demoisson, directrice de la MIFE. En cette semaine de la journée Internationale des Droits des Femmes, la MIFE décerne les Trophées de la mixité, pour récompenser des femmes qui ont choisi des métiers dits d'hommes.