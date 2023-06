Le Gouffre de Poudrey – Episode 3 : une visite multilangues

Odyssée du cirque - Episode 5: Les spectacles - Jean-Olivier

L'Odyssée du cirque est une association qui propose aux enfants et aux adultes de pratiquer les arts du cirque. Laure, Alexis et Jean-Olivier enseignent, réparent, font de la maintenance, du ménage. Et oui ! c'est ça le bonheur de l'associatif !