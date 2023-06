Le Gouffre de Poudrey – Episode 5 : c’est parti pour la visite

Il suffit de prendre la voiture, de rouler un peu plus d'une heure depuis Belfort pour se retrouver dans un gouffre, 70m sous terre et découvrir cette cathédrale naturelle. Un site exploré depuis la fin du 19ème siècle à Etalans, dans le Doubs.

Dans la nouvelle théâtralisation, l’explorateur du Gouffre de Poudrey , Eugène Fournier est mis en scène. C’est un comédien qui apparaît en projection sur les parois du gouffre et qui oriente notre regard vers des points très précis, pour certains jusque-là restés dans l’ombre. Cette année, le sens de la visite est différent : on commence par un film dans une salle proche de l’accueil retraçant l’histoire de Eugène Fournier et de la famille Vauthier. Ce qui ne change pas ce sont les 250 marches à descendre dans un premier temps puis à remonter à la fin de la visite. Une contrainte incontournable qui ne permet pas aux personnes à mobilité réduite ou à celles qui ont des problèmes cardiaques d'accéder au gouffre.

Nouvel éclairage LED et projections sur les murs dans les nouveautés 2023 © Radio France - Karinne Ducher

La nature a bien travaillé dans le gouffre de Poudrey © Radio France - Karinne Ducher