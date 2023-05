Maison de l'Environnement de Sermamagny - Episode 2 : Rapprocher l'humain de la nature.

A une époque où l'on passe moins de temps à l'extérieur que devant un écran, un lieu qui met le vivant au coeur des discussions et des observations peut paraître inutile. Et pourtant, la Maison de l'environnement du Territoire de Belfort est l'un des sites les plus visités du département.

Tout autour de la Maison de l'environnement, un site incroyable : le Malsaucy © Radio France - Karinne Ducher

Pierrick Rommevaux a connu la Maison de l'Environnement du Territoire de Belfort durant ses études. 20 ans après il anime des ateliers pour transmettre au public son envie de préserver le vivant. "Il faut réapprendre à regarder, écouter, observer la nature pour se rendre compte de son rôle essentiel". Chaque jour, par de petits gestes on peut contribuer à sa sauvegarde. La nature est très généreuse, elle nous nourrit, elle nous habille, elle nous soigne, elle permet de créer des encres pour des oeuvres d'art. A la Maison de l'environnement on retrouve des gestes, des recettes, des savoirs faire oubliés pour limiter nos impacts néfastes. Pierrick Rommevaux est l'animateur grand public de la Maison de l'environnement. Il est toujours disponible pour répondre aux questions des visiteurs © Radio France - Karinne Ducher Observer, imiter, s'inspirer, en observant la nature on peut améliorer notre vie au quotidien. © Radio France - Karinne Ducher Au sein du Biorama, on devient observateur de la nature. Cet espace muséographique est à la portée de tous © Radio France - Karinne Ducher