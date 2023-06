Odyssée du cirque -Episode 4 - Alice en stage à L'Odyssée et Laure artiste éducatrice

L' Odyssée du Cirque présente son spectacle de fin d’année ce week-end (vendredi, samedi et dimanche) sous le grand chapiteau implanté à Echenans-sous-Mont-Vaudois. Trois jours de spectacles amateurs et professionnels à ne pas manquer.

On ne se l'imagine peut-être pas, mais l'Odyssée du cirque a une renommée au delà de nos frontières. Une des explications vient du fait que des troupes internationales participent chaque année au festival de cirque de fin de saison. Alice, elle, apprend le métier d'artiste professionnel de cirque en Allemagne, elle est originaire d'Alsace, et pourtant elle avait entendu parler (en bien) de l'Odyssée du Cirque et a donc fait sa demande de stage au sein de l'association. Durant une semaine, avant le spectacle, elle porte mains fortes à Laure et Alexis, répond aux questions des enfants et applique ce qu'elle a appris cette année auprès de ses jeunes élèves d'Echenans-Sous-Mont-Vaudois.

Alice est en stage au sein de l'Odyssée du Cirque © Radio France - Karinne Ducher

Alice est attentive au spectacle qui se déroule sur la piste du grand chapiteau de l'Odyssée du cirque © Radio France - Karinne Ducher