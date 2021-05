Episode 4. A la graineterie Streit, L'Isle sur le Doubs (25)

Brigitte, Nadine et Fabienne ont accueilli Alexandra Mehn pour ce 100% reportage spécial jardin et malgré la météo capricieuse, pluvieuse et venteuse, il y avait du passage dans cet endroit bien connu des L'Islois et des L'Isloises!

Devanture graineterie Streit à L'Isle sur le Doubs (25) © Radio France - Alexandra Mehn

Savez-vous comment on prononce "graineterie"?.... Ecoutez cet épisode de 100% reportage et vous serez vite fixés!

Brigitte, Nadine et Fabienne se sont associées pour reprendre la maison Streit. Elles nous expliquent quel est l'état d'esprit de ce lieu et nous parlent de l'attachement qu'elles ont pour leur fidèle clientèle.