Les vertus de l'eau de Velleminfroy en Haute-Saône. Episode 3

Quelle est la différence entre une eau minérale et une eau de source?

Damien Doppler est directeur marketing et communication du groupe Poulaillon et des eaux minérales Velleminfroy. Au micro d'Alexandra Mehn, il nous explique les différences entre eau de source et eau minérale.

Espace Renaissance Velleminfroy en Haute-Saône - Groupe Poulaillon

Vous connaîtrez aussi la composition de cette eau minérale franc-comtoise. Damien Doppler nous révèle également l'existence d'une expérience surprenante à reproduire chez vous...

Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Velleminfroy.