Sortilège.be

03.06 ן Sortilège.be à Bruxelles se trouve à 1h15 de Maubeuge, 1h25 de Lille et 1h40 de Dunkerque

Sortilège.be se situe dans les environs de Bruxelles et pourtant en pleine nature ! Il s’agit d’une attraction qui vous propose un grand jeu d’aventure médiéval fantastique !

À l’aide d’une carte de jeu, d’un sac d’aventure et d’un parchemin, vous suivrez des sentiers parsemés de défis, d’embuches, pimentés de nombreuses surprises et d’obstacles à franchir pour accomplir votre quête. Chaque énigme vous mènera à un indice qui, lui, vous donnera les petits bouts d’histoire et vous livreront, après réflexion, l’endroit où vous rendre pour trouver l’indice suivant. Durant environ 3 heures, vous deviendrez des personnages de l’histoire : barbare, gobelin, fée, princesse… Vous affronterez d’autres joyeux énigmatiques personnages que vous croiserez tout au long de votre parcours dans les Méandres du Val, en pleine ascension du Talus des Gnomes ou même au-delà des Marais Puants.

Dès ce 3 juin jusqu’au 16 juillet, vous pourrez réaliser la quête du Mage. Laissez-moi vous présenter ce défi. Les objets puissants et magiques du grand Archimagie ont disparus. Ou plutôt, ils sembleraient pris au piège dans un lieu secret. Sans ces objets, le grand mage perdra tous ses pouvoirs, et ne pourra plus protéger le royaume et gouverner sur ce dernier en paix et harmonie avec tous les êtres magiques de nos terres. Chacun devra mener l’enquête et délivrer le mage en lui rapportant ses objets sacrés. Les plus courageux choisiront la quête combinée avec un parcours acrobatique en hauteur avec tyrolienne, ponts de singe, pas de géants sous les yeux attentifs d’un bûcheron jovial.

Bon à savoir, le Sortilège.be est un parc d’aventure à zéro émission de CO² et outre le jeu, Sortilège.be propose des « découvertes nature » et des « conseils verts » pour favoriser la biodiversité́ autour de soi et sensibiliser le grand-public à plus d’attention à son environnement.

Sortilège vous ouvre ses portes jusqu’au 5 novembre tous les samedis, dimanches et jours fériés de 13h00 à 18h30. Les mercredis et jeudis des vacances scolaires belges, de 11h00 à 17h00.

