La Citadelle et le Téléphérique à Namur

La Citadelle et le Téléphérique à Namur se situent à 1h20 de Maubeuge et Valenciennes et à 1h40 de Lille

Aujourd’hui Emmanuel, cap sur Namur, capitale de la Wallonie ! Nous allons y découvrir le Téléphérique qui emmène les voyageurs du bord de la Sambre vers les hauteurs de la Citadelle de Namur.

Le téléphérique de Namur n’est pas le premier mode de transport pour accéder à la Citadelle de Namur. En juin 1898, il y a eu un funiculaire. En 1912, ce fût un tramway vicinal et c’est en 1957 que le premier téléphérique a été installé. Il ressemblait tout à fait à celui construit pour l’Expo 58 à Bruxelles, avec ses cabines multicolores en forme d’œufs. Il a été exploité pendant 40 ans jusqu’en 1997.

Le téléphérique actuel, inauguré en 2021, enjambe la Sambre depuis le centre-ville historique. Il part ensuite à l’assaut des remparts de la citadelle pour se poser tout en douceur sur l’Esplanade 650 mètres plus loin en atteignant à son point culminant un dénivelé de 103 mètres. Ce voyage vous transportera en toute quiétude, comme suspendu entre ciel et terre.

Arrivés à la Citadelle de Namur, il vous sera loisible de visiter l’ancienne caserne Terra Nova, Centre du visiteur qui constitue une étape indispensable avant de découvrir le domaine fortifié. Vous découvrez 2.000 ans d’histoire urbaine et militaire qui vous sont présentés au travers de l’histoire de Namur et de sa citadelle.

La Citadelle de Namur se situe sur une colline au confluent de la Sambre et de la Meuse. Cette position stratégique, au carrefour de plusieurs voies de communication, a fait d’elle une place forte importante en Europe. Son rôle constituait en la défense et la surveillance de ce point de passage. Elle a été un objet de convoitise au fil des siècles.

Il est aujourd’hui possible aussi de faire une visite guidée des souterrains qui emmène les visiteurs à la découverte du passé militaire de la Citadelle en plongeant dans ses entrailles. La visite est agrémentée de projections en vidéo-mapping et de fonds sonores qui facilitent la compréhension et la rendent plus ludique.

Le Téléphérique de Namur vous accueille tous les jours de 10h à 18h. La Citadelle de Namur est accessible durant les vacances de la Toussaint tous les jours de 10h à 18h.

https://www.365.be/fr/attractions/culturel-chateaux-citadelles-beffrois-namur-citadelle-de-namur/ et https://www.365.be/fr/attractions/recreatif-draisines-trains-touristiques-namur-telepherique-de-la-citadelle-de-namu