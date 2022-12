Blegny-Mine se situe à 2h de Valenciennes et Maubeuge et 2h20 de Douai ou Lille !

Aller à Blegny-Mine, c’est l’occasion de découvrir un site minier majeur de Wallonie et qui plus est, est reconnu comme Patrimoine mondial de l’Unesco ! Ce site minier, que vous visiterez en compagnie d’un guide, est resté quasiment intact !

A Blegny-Mine, vous descendez dans les galeries souterraines par le puits d’origine. Il faut savoir que seules 3 autres mines de charbon en Europe permettent l’accès par le puits d’origine, tel que le faisaient les mineurs à l’époque ! Muni d’une veste et d’un casque, vous descendez par la cage de mine à - 30 et à - 60 mètres sous terre pour comprendre comment était extrait le charbon.

Vous découvrez les bouveaux, ce sont les galeries principales, les chassages – ce sont les galeries d’exploitation, la taille, le bruit des machines et le travail des hommes. Vous vivez ainsi, le temps d’une visite, l’univers à la fois dur et passionnant des mineurs, appelés les Gueules Noires.

Après être remonté « au jour », vous suivez le parcours du charbon dans les installations de triage et de lavage. Vous observez les culbuteurs, les tamis, les trémies, le système d’encagement et de décagement des berlines, le processus d’épuration, de lavage et de stockage. Bref, tout le traitement du charbon vous sera montré, depuis l’arrivée du minerai jusqu’à son transport et à sa vente.

Rien n'a changé dans ces bâtiments depuis leur fermeture, pas même les lampes qui éclairent Sainte-Barbe en permanence, et sur lesquelles les mineurs veillent, spontanément.

Vous pourrez également lors de votre visite découvrir l’exposition permanente « le charbon… hier, aujourd’hui et demain ». Elle vous retrace l’ère belge du charbon et de son utilisation industrielle qui a débuté au 12ème siècle à Liège et qui s’est terminée en Belgique en 1992. Mais si cette exploitation est maintenant terminée chez nous, elle se poursuit ailleurs et elle a laissé des traces indélébiles dans notre vie quotidienne.

Quelques infos utiles :

Le circuit souterrain a été adapté pour permettre une visite aisée.

La mine peut se visiter par toute personne d’une taille de minimum 1 mètre.

La température au fond est d’environ 15°.

Blegny-Mine est ouvert tous les week-ends et jours fériés jusqu’au 30 décembre. La visite guidée de la mine pour les familles a lieu à 11h, 13h30 et 15h30.

Réservation sur leur site ou sur 365.be