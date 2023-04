L’Abbaye de Villers-la-Ville au sud de Bruxelles est à 1h30 de Lille ou Cambrai, 2h10 de Dunkerque

L'Abbaye de Villers-la-Ville est située à seulement à 30 kilomètres de Bruxelles. Hors normes et hors du temps, le site est l'un des plus complets d'Europe, c'est un véritable condensé de plus de 850 ans d'histoire et de savoir-faire dans le domaine de l’architecture, la vie quotidienne ou la maîtrise de l'eau.

Le site abbatial vous invite à un parcours de visite inédit. Vous pourrez flâner dans les 5 jardins de l'Abbaye, pour un moment de détente et de plaisir...

· Le 1er, le Jardin des Simples est une évocation d’un jardin médicinal monastique du Moyen Âge.

· Le 2ème, le Jardin des Moines lui est un jardin qui évolue d’année en année. Ce jardin de plantes médicinales comprend actuellement près de 400 espèces et variétés de plantes aromatiques, condimentaires, médicinales ou assimilées.

· Le 3ème, le Jardin de la Pharmacie vous présente les plantes médicinales d’aujourd’hui contre le cancer, les plantes médicinales culinaires ou encore aphrodisiaques !

· Le 4ème, le Jardin de l’Abbé, inséré entre la colline aménagée en terrasses et les vieux murs du palais abbatial, a été pensé et aménagé à l’origine comme un jardin classique à la française. Aujourd’hui, une centaine de variétés de rosiers et une trentaine d’hortensias composent la structure de base des parterres de ce jardin.

· Le 5ème, c’est le Jardin des Senteurs. Il suit le chemin qui mène à la Chapelle Saint-Bernard. Le long du sentier parsemé de parterres odorants, des panneaux avec une dizaine citations et d’exercices de méditation vous sont proposés.

Pour découvrir l’abbaye de Villers vous pouvez utiliser un tout nouvel outil de visite. À l’aide de votre smartphone, vous pouvez scanner des QR codes placés sur les panneaux de chaque zone du site à visiter et accéder ainsi à toutes les informations du lieu choisi.

L’Abbaye accueille aussi sur son site un vignoble ainsi qu’une micro brasserie, de quoi satisfaire tous les goûts !

L’Abbaye de Villers-la-Ville est ouverte tous les jours de 10h à 18h.

La réservation peut se faire sur leur site ou sur 365.be.