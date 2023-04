L’Ecopark Adventures à Tournai se trouve à 30 minutes de Lille, 40 minutes de Valenciennes, 50 minutes de Douai et 1h10 de Dunkerque

Ce parc aventure est implanté au bord de la Carrière de l’Orient, un havre de paix à deux pas du centre-ville de Tournai. L’Ecopark propose 3 univers permettant de combiner l’Aventure, les Légendes et le jeu !

· L’Ecopark Adventures vous propose d’expérimenter 10 parcours accrobranche aux niveaux de difficulté progressifs et accessibles à partir de 5 ans. Petits et grands profiteront d’une centaine d’activités très variées, dont la plus grande tyrolienne de Belgique, longue de 330 mètres, qui traverse la Carrière de l’Orient en surplombant le plan d’eau ! Pour cette partie, vous disposez d’un accès illimité aux 10 parcours, dans une limite de 3h après le briefing d’initiation. Bon à savoir ! Le parc est équipé du système de sécurité CliC-iT qui évite tous décrochages des 2 connecteurs : quand l’un est ouvert, l’autre se ferme automatiquement ! Ainsi, vous êtes toujours en sécurité !

· L’Ecopark Legends est un grand parc de jeux dans les arbres, un univers thématisé, avec des décors et des activités très ludiques accessibles à partir de 2 ans. Il y a des filets suspendus sur plusieurs hauteurs, des cabanes perchées, des passerelles suspendues, des toboggans, pour aller de surprises en surprises à la rencontre du petit peuple et des habitants légendaires de la forêt ! Pour l’Ecopark Legends, comptez 3h d’activité dans les filets.

· L’Ecopark Games vous propose des activités à la croisée du jeu de piste numérique et de l’Escape Game en extérieur. Vous partez dans la forêt avec une tablette et une sacoche d’aventurier et vous devez découvrir des flashcodes cachés un peu partout et résoudre des énigmes, le tout au sol pour ceux qui n’ont pas envie de grimper aux arbres. L’Ecopark Games est accessible à partir de 10 ans et nécessite 2 à 4 joueurs.

L’Ecopark Adventures est ouvert les mercredis, week-ends, jours fériés et vacances scolaires de 13h à 19h. En juillet et août, il est ouvert tous les jours de 9h30 à 19h.

Réservation sur leur site ou sur 365.be.