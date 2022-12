Clarence, je vous invite aujourd’hui à Treignes, le Village des Musées, situé à la frontière franco‐belge à quelques kilomètres de Givet. Dans ce petit village typique se niche l’Espace Arthur Masson. Ce nom ne vous dit sans doute rien mais Arthur Masson est un auteur belge considéré comme le Pagnol wallon !

En entrant dans cet Espace Arthur Masson, vous plongerez dans un son et lumière intérieur, pendant une heure de détente et d’humour, à travers l’œuvre de cet écrivain.

Vous découvrirez, au fil des 11 scènes, l’évolution de la vie rurale des années 1930 à 1960, en compagnie de Toine Culot, le maire de Trignolles ‐ nom du village inventé par Arthur Masson ‐ et des truculents personnages de la Toinade ‐ série de 5 livres dédiés à la vie de Toine, sa famille et son village.

Vous partagerez ainsi la vie rurale et pittoresque des habitants de Trignolles, ce village ardennais typique où il fait bon vivre et où règnent plaisanteries, scènes cocasses et une atmosphère savoureuse et conviviale.

Vous pourrez aussi découvrir l’école d’autrefois. Au son de la cloche, à peine le seuil franchi, vous enfilerez votre tablier et découvrirez les objets qui ornaient nos classes à l’époque : tableau noir, bancs de bois, plumes et encriers, ardoises et touches, bonnet d’âne… Dans la peau d’un élève de 1932, vous (re)vivrez la discipline d’antan tout en vous amusant !

Enfin, depuis cette année, l’Espace Arthur Masson propose un circuit touristique en véhicule d’époque telle une Citroën Traction Avant ou des Hotchkiss des années 30 à 50…. Embarquez dans ces splendides berlines conduites par des chauffeurs‐guides passionnés pour un circuit thématique d’environ 34 km qui emprunte une partie de la Route Arthur Masson. Il invite à la découverte de magnifiques paysages et de villages authentiques. Une véritable immersion hors du temps dans les ambiances, les senteurs et les sensations du passé.

L’Espace Arthur Masson est ouvert tous les jours de 10h à 16h en semaine et de 10h à 17h les WE et jours fériés. Il est fermé le mercredi sauf férié ou vacances scolaires.

Réservation sur leur site ou sur 365.be.