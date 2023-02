La Brasserie des Fagnes à Mariembourg se situe à 1h de Maubeuge et 1h45 de Douai ou Lille !

Clarence, j’imagine que vous êtes un adepte de la tournée minérale ? Si c’est le cas, comme elle se termine dans quelques jours je vous invite à visiter la brasserie qui produit la Fagnes ! Une ancienne brasserie de 1858 toujours en parfait état de fonctionnement y a été reconstituée. Il s’agit de la Brasserie Degauquier auparavant installée à Chimay. Cette brasserie a vu 4 générations de brasseurs se succéder jusqu’en 1977. Des panneaux didactiques vous expliquent les méthodes de fabrication d’il y a 150 ans ainsi que les techniques actuelles.

Dans la partie moderne de la brasserie vous pouvez assister à un brassin avant de déguster des bières sortant directement des cuves par un système ingénieux de tuyaux pour rejoindre les pompes du bar ! Ce système original vous permet de déguster des bières fraîchement brassées, à une température idéale avec tous les arômes et saveur de la production.

À ce jour 12 bières différentes y sont brassées. Les brassins et bières proposées à la dégustation varient suivant les saisons. Plus fruitées au printemps, légères et rafraîchissantes en été, plutôt ambrées dès l'automne avec plus de corps et de goût, enfin plus alcoolisées en hiver avec une tendance vers des brunes fortes... Certaines de ses bières sont uniquement disponibles à la Brasserie des Fagnes.

Eh oui, il y en a pour tous les goûts à la Brasserie des Fagnes mais attention l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, ces produits sont donc à consommer avec modération. !

Une visite guidée vous est proposée tous les samedis à 10h30. Cette visite est suivie d’une dégustation et vous recevez un cadeau en prime ! Pendant les congés scolaires une visite guidée est aussi organisée les mardis et jeudi à 10h30.

La Brasserie des Fagnes vous accueille tous les jours sauf les lundis non fériés. Pendant les congés scolaires de Wallonie, la Brasserie est ouverte 7j/7.

Réservations sur leur site ou sur 365.be