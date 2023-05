La descente de l'Ourthe en kayak aux Ardennes

La descente de l’Ourthe en kayak avec Ardennes Aventure se trouve à 2h de Valenciennes et 2h15 de Lille ou Douai !

La Roche-en-Ardenne, est un lieu de destination très populaire. Les familles y passent un weekend ou plus, dans un environnement naturel où les loisirs foisonnent. Située en plein cœur de l’Ardenne belge, au milieu d’un paysage composé de forêts épaisses La Roche vous invite à la promenade. Les gourmets seront ravis de goûter aux spécialités locales dont le très réputé jambon d’Ardenne.

Bordée par la rivière de l’Ourthe, vous pourrez profiter de votre passage dans cette ville pour y effectuer une descente en kayak pour découvrir les plus beaux paysages au fil de l'eau, à votre rythme et en toute sécurité. Que vous soyez seul, à deux ou à trois il y a toujours un kayak et une descente adaptée à chacun. Alors en route, nous prenons notre gilet de sauvetage et nos pagaies pour une belle descente de rivière !

Et pour cela nous vous proposons les parcours d’Ardennes Aventures qui sont au nombre de trois.

· Le Parcours « Xpert », d’une durée de +/- 5 heures au départ à Nisramont, à 15 minutes en voiture de La Roche, il nécessitera force, expérience et endurance.

· Le Parcours « Axion » d’une durée de +/- 1 heure et demi au départ à Maboge, à 10 minutes en voiture de La Roche. Ce parcours allie sport, plaisir et détente.

· Le Parcours « Xplore » d’une durée de +/- 2h se fait quant à lui sur le lac du Barrage de Nisramont. Ce parcours n’est ouvert que si la rivière est fermée. Vous pourrez pagayer dans le Parc naturel des 2 Ourthes. Ce Lac construit pour alimenter en eau potable la région, mesure 116 m de long et 16 m de haut. C’est également une centrale hydroélectrique.

Les Parcours « Xpert » et « Axion » peuvent aussi se faire en rafting. Cette activité aquatique requiert un fort débit d’eau et est donc recommandée dans la période de novembre à avril, en groupes de 5 à 10 personnes.

Ardennes Aventures est ouvert tous les jours jusqu’au 31 octobre de 9h à 17h.

Réservation sur leur site ou sur 365.be.