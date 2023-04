Le Musée de la Bande Dessinée à Bruxelles se trouve à 1h15 de Valenciennes, 1h20 de Lille et 1h45 de Dunkerque

Situé au cœur de Bruxelles, le musée de la BD met à l'honneur le 9ème Art. Dans un cadre exceptionnel Art Nouveau conçu par l’architecte Victor Horta, le Musée de la Bande Dessinée est tout autant un hommage aux pionniers qu'un regard sur la BD actuelle. L’exposition permanente vous invite à parcourir 4 espaces :

· En 1, l’invention de la BD : cet espace décrit comment est née ce que nous nommons aujourd’hui « la bande dessinée ». Il traverse, à grandes enjambées, l’histoire du monde et des civilisations.

· En 2, l’art de la BD propose de découvrir la bande dessinée dans tous ses états, du processus de création à l’éventail des genres qui constitue la production européenne.

· En 3 c’est l’espace Peyo. Il est riche en informations et en documents peu connus sur ce géant de la BD. L’espace est pourvu d’un village schtroumpf en 3D très réaliste et fait aussi la part belle aux plus jeunes qui pourront même entrer dans la maison d’un Schtroumpf, jouer et rire avec leurs copains préférés. La pièce maîtresse de cette zone est constituée de cent portraits de Schtroumpfs –tous différents – présentés sur un panneau de plus de 20 m², accroché juste au-dessus de l’exposition permanente consacrée à leur créateur.

· Enfin, en 4, l'espace Pieter de Poortere. Il est dédié au créateur de Dickie qui fait le bonheur des magazines qui publient régulièrement les gags dessinés en une page muette.

Le Musée de la Bande Dessinée accueille aussi tout au long de l’année différentes expositions temporaires. J’ai épinglé pour vous l’exposition « Odyssée » qui se tiendra jusqu’au 1er octobre 2023. Elle replace l’œuvre patrimoniale Blake et Mortimer dans son contexte à la fois esthétique, culturel et historique afin d’en découvrir toutes les facettes. Au travers de planches et documents originaux, de Edgar Pierre JACOBS mais aussi d’Etienne SCHRÉDER et Christian CAILLEUX, vous découvrirez comment le très fameux album « Le Rayon U » de Edgar Pierre Jacobs s’est positionné comme l’un des chaînons manquants entre les comics à l’américaine et la BD franco-belge.

Le Musée de la BD est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. Bon à savoir : il est aussi accessible en train depuis la gare centrale de Bruxelles située à 650 mètres.

Réservation sur leur site ou sur 365.be.