Après trois années de fermeture, le Musée des beaux-arts de Charleroi se déploie dans un nouvel écrin au cœur des anciennes écuries Defeld, bâtiment historique datant de 1887. Projet résolument ambitieux, cette nouvelle aventure artistique s’inscrit dans la continuité du renouveau urbanistique et architectural de la ville de Charleroi.

Le Musée des Beaux-Arts propose un ensemble couvrant les grands courants artistiques qui éclatent sur la scène belge depuis le 19ème siècle et se développent au 20ème siècle : néo-classicisme, réalisme, réalisme social, impressionnisme, expressionnisme, surréalisme et abstraction.

Témoin de la mémoire collective, gardien du patrimoine, le musée multiplie des démarches sensibles et dynamiques : expositions temporaires, visites-animations, conférences, ateliers créatifs et concerts.

Jusqu’au 30 juillet 2023, le Musée accueille une exposition dédiée au centenaire des éditions Dupuis.

Dupuis, un des fleurons de la ville de Charleroi, est un acteur de l’industrie et de la culture et plus particulièrement du 9ème art, la BD. Il a exporté ses créations emblématiques dans le monde entier : Les Schtroumpfs, Gaston Lagaffe, Spirou et Fantasio, Le Marsupilami, Largo Winch, Natacha hôtesse de l’air, Yoko Tsuno, Kid Paddle, les Tuniques bleues… et bien d’autres encore.

L’exposition multiplie les surprises et met en évidence les rapports entre la bande dessinée, l’art contemporain et le contexte industriel de la région de Charleroi. C’est également un hommage aux anciens, associé aux possibilités du dessin en réalité virtuelle.

Des documents historiques inédits, des dessins originaux rarement exposés et signés par des auteurs les plus prestigieux, vous sont proposés. L’exposition vous emmène au fil des grandes séries qui ont fait la renommée de l’éditeur, à travers les secrets de création, la qualité qui a captivé le lecteur depuis des générations.

Le musée est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 17h. Les WE et jours fériés, il est ouvert de 10h à 18h.

Réservations sur leur site ou sur 365.be !