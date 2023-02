Le Musée du Malgré-Tout à Treignes se situe à 1h de Maubeuge, 1h30 de Valenciennes et 2h de Lille ou de Douai !

Je vous invite aujourd’hui à Treignes appelé le Village des Musées. Je vous en avais parlé le 31 décembre dernier lorsque je vous présentais l’Espace Arthur Masson. Aujourd’hui je vous propose de vous faire découvrir un autre musée de ce village situé à la frontière franco-belge à quelques kilomètres de Givet : le Musée du Malgré-Tout.

Ce musée a constitué ses collections grâce à ses propres fouilles, réalisées depuis 1980 dans la région du Sud de l'Entre Sambre-et-Meuse. Elles sont présentées aux côtés d'autres pièces exceptionnelles provenant de la région.

Les collections couvrent pratiquement toute la période où l'Humain a été présent dans la région, depuis la Préhistoire jusqu'à la fin de l'époque gallo-romaine. On trouvera les plus anciens objets trouvés dans la région, dont une exceptionnelle dent Néandertalienne, mais aussi de superbes trouvailles datant du Néolithique, de l'âge du Bronze, de l'âge du Fer ou provenant des sanctuaires et villa gallo-romains de la région.

Le musée a aussi sa Galerie de l'évolution des humanités et de leurs techniques dans la Préhistoire. Ces collections ont été agrandies par les dépôts permanents et par des dons réalisés par des particuliers et associations locales.

En extérieur ne manquez pas la découverte du Parc de la Préhistoire, consacré aux constructions de plein air des peuples chasseurs-cueilleurs préhistoriques. Il présente six évocations d'habitats paléolithiques. Des premiers habitants de l'Europe, l’Homo erectus, aux hommes de Cro-Magnon, l’Homo sapiens, nous vous invitons à découvrir des habitations construites par ces précurseurs de l'architecture.

Enfin, jusqu’au 23 mars, le Musée propose une exposition temporaire intitulée « Archéo-Sexisme ». Il s’agit d’une exposition itinérante de témoignages illustrés sur les discriminations en archéologie, du sexisme majoritairement mais également du racisme, de l’homophobie et la transphobie. Cette exposition vise à encourager l’égalité et la diversité en sensibilisant un public directement issu ou non du monde du patrimoine et de l’archéologie dans l’espoir de faire évoluer la situation.

Le Musée du Malgré-Tout est ouvert toute l'année, du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 et les WE et jours fériés de 10h30 à 18h.

Réservation sur leur site ou sur 365.be