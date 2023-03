Le Parc à Gibier et le Château de La Roche-en-Ardenne se situent à 2h de Valenciennes, 2h20 de Lille ou Douai

Aujourd’hui je vous emmène au cœur de nos Ardennes belges, dans la ville de La Roche-en-Ardenne à la découverte de deux attractions destinées aux familles.

Tout d’abord c’est dans un cadre exceptionnel, sur les hauteurs de La Roche-en-Ardenne que le Parc à Gibier vous convie à une promenade très agréable en sous-bois !

Les animaux y vivent en semi-liberté, dans un environnement proche de leur milieu naturel. Tout au long du parcours en forêt, vous observerez une meute de loups, des lynx, des chats sauvages, des sangliers et leurs marcassins, des renards, des ratons laveurs et même des hiboux. Vous croiserez également des daims, des cerfs, des biches et des mouflons. Mais aussi des porcs laineux, les Mangalica à ne pas confondre avec un mouton! Il vient de Hongrie et appartient à la famille de la race porcine ibérique. Mais il est vrai qu'avec son coté rustique et laineux, il a une apparence proche d'un mouton.

Lors de votre balade, vous ne manquerez pas de faire une halte à la mini-ferme du parc où les ânes, les chèvres, les poneys et les animaux de basse-cour ne manqueront pas d’éveiller la curiosité des enfants.

Après la visite du Parc à gibier en route pour la découverte du Château féodal de La Roche-en-Ardenne ! Ce château date du 9ème siècle et surplombe fièrement la ville de La Roche et la vallée de l’Ourthe. Ses tours et ses meurtrières vous plongent dans une ambiance médiévale.

A certaines périodes de l'année, plusieurs activités ont lieu dans l'enceinte du château, telles que de l'archerie ou des spectacles de fauconnerie. Certains soirs, vers la tombée de la nuit sauf en cas de mauvais temps, on voit même rôder sur les ruines du château, à l'endroit même de sa mort, le fantôme de Berthe de La Roche !

Jusque fin mars, le Parc à gibier est ouvert tous les week-ends de 10h à 18h et dès le 1er avril, il sera aussi ouvert en semaine tous les jours de 10h à 17h.

Le Château lui vous ouvre ses portes tous les jours. En mars, les WE de 11h à 16h30 et en semaine de 13h à 16h. Dès le mois d’avril, ce sera tous les jours de 11h à 17h.

Attention, les chiens ne sont pas admis dans le parc à gibier tandis que les deux sites ne sont pas accessibles en chaise roulante.

La réservation peut se faire sur leur site ou sur 365.be.