Clarence, partons en province de Luxembourg pour découvrir la magnifique ville de Durbuy, la plus petite ville du monde et son célèbre Parc des Topiaires.

Mais au fait cela veut dire quoi Topiaire ? Ce mot vient du mot latin "Topiarus". C’était en fait le terme que Pline utilisait pour désigner ses jardiniers. L’art topiaire c’est-à-dire le modelage de structures végétales, a été pratiqué dès le premier siècle de notre ère. Les jardiniers de Pline, des esclaves égyptiens et syriens, taillaient déjà des massifs de buis aux initiales de leur maître. Les romains réalisaient également des animaux sauvages et des figures mythologiques. Le déclin de l’empire romain marqua la fin de l’art topiaire. Il faudra attendre la renaissance pour que cet art renaisse de ses cendres.

Contrairement à ce que l’on pense d’habitude, les Buxus sempervirens, en d’autre terme les buis, ne sont pas les seuls végétaux utilisés pour la réalisation des topiaires. Beaucoup d’autres plantes s’adaptent à ce mode de culture : l’if, le laurier, le fusain, le houx voir le cyprès.

Le Parc des Topiaires de Durbuy est le plus grand jardin topiaire accessible au public en Europe. Le concept est un grand jardin de plantes sculptées qui s’étend sur une superficie de 10.000 m² et recèle plus de 250 figures. Il y a des oiseaux, un éléphant, un crocodile et même un Manneken Pis. Certaines plantes ont plus de 120 ans ! Tout au long de votre promenade vous aurez aussi l’occasion de découvrir de nombreuses plantes médicinales et aromatiques.

A Durbuy, jusqu’au 8 janvier, profitez de votre passage dans la plus petite ville du monde pour y découvrir son grand marché de Noël avec le marché d'artisans, la crèche, les contes de Noël, des animations, des activités pour les enfants et de nouvelles illuminations féériques qui feront de vos fêtes de fin d'année un événement inoubliable !

En décembre le Parc des Topiaires de Durbuy ne sera ouvert que les WE et tous les jours pendant les vacances de Noël de 10h à 16h.

Réservations sur leur site ou sur la plateforme 365.be !