Sortie en Belgique

Le Parc des Topiaires et le Musée des Mégalithes à Durbuy se situent à 1h45 de Maubeuge, 1h55 de Valenciennes et 2h10 de Lille Emmanuel, nous avons déjà parlé de la magnifique ville de Durbuy, la plus petite ville du monde. Et bien cette fois je vous propose d’y passer la journée avec la découverte de deux attractions originales : le Parc des Topiaires et le Musée des Mégalithes. Petite question Emmanuel. Saviez-vous que l’art topiaire se pratique depuis près de 2.000 ans ? En effet, les jardiniers de Pline, des esclaves égyptiens et syriens, taillaient déjà des massifs de buis aux initiales de leur maître. Les romains réalisaient également des animaux sauvages et des figures mythologiques. Et bien cet art se trouve aujourd’hui exposé pour vous au Parc des Topiaires de Durbuy qui est aujourd’hui le plus grand jardin topiaire accessible au public en Europe. Le concept est un grand jardin de plantes sculptées qui s’étend sur une superficie de 10.000 m² et recèle plus de 250 figures. Il y a des oiseaux, un éléphant, un crocodile et même un Manneken Pis. Certaines plantes ont plus de 120 ans ! Non loin de là, je vous invite à visiter le Musée des Mégalithes situé dans le petit village de Wéris. La période couverte par le musée est celle du Néolithique. Durant cette période, les populations se sédentarisent et découvrent l'agriculture et l'élevage. L'homme transforme son environnement, le domine et en devient le maître. Cette "révolution néolithique" inaugure un nouveau mode de vie qui est encore le nôtre aujourd'hui. C’est aussi à cette époque que se bâtissent les mégalithes, les dolmens et autres menhirs, comme ceux d’Obélix. Le musée présente la façon dont étaient érigés ces monuments et les coutumes funéraires qui y étaient liées. La particularité du Musée des Mégalithes est de vous proposer un véritable site mégalithique situé juste à côté du village de Wéris. Ce champ mégalithique s’étire sur environ 8 km de long et 300 m de large. Dans l’état actuel des recherches, il est composé de deux dolmens de type « allée couverte » avec des menhirs associés ainsi que six autres sites comprenant uniquement des menhirs. Le site mégalithique est librement accessible, de préférence à pied. Le Parc des Topiaires de Durbuy est ouvert tous les jours de 10h à 18h jusque fin octobre. Le Musée des Mégalithes est ouvert tous les jours de 10 h à 17 h 30. Réservation sur leur site ou sur 365.be.