Le Parc Walibi à Wavre

Walibi à Wavre au sud de Bruxelles se trouve à 1h10 de Valenciennes, 1h40 de Douai ou Lille et 2h de Dunkerque !

Aimez-vous les parcs d’attractions ? Dans ce cas, Walibi va vous régaler avec des frissons intenses tout en vous proposant des plaisirs à savourer en famille !

Pour une journée de sensations fortes entre amis ou pour mettre des étoiles dans les yeux de vos jeunes enfants, Walibi est la garantie d'une expérience exceptionnelle pleine de souvenirs inoubliables. Les attractions à Walibi sont classées suivant 3 catégories : frissons, famille et enfants !

Dans les attractions « frissons », donc à sensations fortes, laissez-moi vous parler du Koonda qui est le plus long, le plus haut et le plus sensationnel megacoaster du Benelux ! Située dans la zone d’Exotic World, il atteint la vitesse de 113km/h. Il propose aussi 15 airtimes ! En fait, un airtime vous donnera parfois la sensation de flotter dans le vide comme si vous étiez en apesanteur ou encore d’être plongé en chute libre vers le bas ! Il n’y a pas d’autres parcs qui puisse vous procurer autant de fois ces sensations ! Toujours au rayon des sensations fortes, il y aura aussi le Psyke Undergound : vous prenez place à bord d’un train atteignant 85 km/h, jusqu’à 45 m de hauteur, avec une force G de 4,88. C’est l’unique shuttle loop en Europe. L’expérience est vécue dans l’obscurité avec une musique électronique.

Les « familles » ne sont pas en reste avec 15 attractions qui leur sont consacrées. Le Tiki Waka qui est un rollercoaster qui peut atteindre 55 km/h ou encore le nouveau film 4D « Los Banditos » où vous suivrez la folle aventure d'un shérif maladroit et de son fidèle destrier à la poursuite d'un redoutable bandit en plein Far West !

Et enfin, pour les « enfants », 15 attractions sont aussi à découvrir avec des sensations toutes douces au programme ! Le Fun Pilot par exemple qui est une montagne russe spécialement dédiée aux plus petites qui atteint tout de même 40 km/h ou le « Guitar Riff », petit frère de la Dalton Terror, qui accueille les plus petits casse-cous.

Walibi est ouvert tous les jours des vacances scolaires belges ainsi que les WE et jours fériés : de 10h à 18h jusqu’au 5 novembre. Un bon conseil : vérifiez les horaires sur www.walibi.be

Réservation sur leur site ou sur 365.be.