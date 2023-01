Les Draisines de la Molignée et l’Abbaye de Maredsous près de Dinant se trouvent à 1h10 de Maubeuge, 1h25 de Valenciennes et 1h50 de Lille ou Cambrai !

Je vous propose une petite séance de décrassage en profitant des joies des draisines de la Molignée ! Les draisines, ce sont ces drôles de vélos sur rail qui vous permettent de circuler sur une anienne voie de chemin de fer en pédalant. Vous pouvez vous installer à 4 sur une draisine, seules les deux personnes à l’avant pédalent.

Ce parcours est situé près de Dinant et plus précisément dans la pittoresque Vallée de la Molignée. Vous y pédalerez à votre rythme sur l’ancienne voie ferrée entre le village de Falaën et la gare de Maredsous. À plusieurs reprises, sur ce parcours de 6 kilomètres aller-retour, vous admirerez la rivière et la route du haut des ponts qui les surplombent. Entre Falaën et l’ancienne gare de Maredsous vous traverserez Sosoye, un des plus beaux villages de Wallonie.

Ce parcours en draisine peut être associé à une petite promenade d’une vingtaine de minutes qui vous mènera jusqu’à l’Abbaye de Maredsous. Maredsous, c’est bien sûr de délicieuses tartines au fromage qu’il vous est loisible de déguster à l’Abbaye, accompagnées d’une bonne bière. Pour rappel l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Mais Maredsous vous propose aussi des visites guidées. Les visites débutent au centre d’accueil Saint-Joseph. En compagnie du guide, vous aurez accès au domaine privé des moines, vous découvrirez l’abbaye, le cimetière des moines, le jardin des moines, ... Vous visiterez aussi le "Petit Musée de la fromagerie", où vous sont dévoilés les secrets de l'affinage du fromage de Maredsous. Je vous en parlais l’an dernier, l’Abbaye de Maredsous a ouvert une micro-brasserie dans une des ailes du bâtiment qui lui permet d’assurer la production de la bière consommée sur place par les nombreux visiteurs !

Enfin, à la fin de cette visite, vous regagnez votre draisine pour le retour à l’heure qui vous aura été indiquée à l’accueil, au moment du départ. A coup sûr, détente et bonne humeur sont au rendez-vous à bord des draisines de la Molignée.

Le parcours Falaën-Gare de Maredsous est accessible toute l'année avec des départs à 11h, 13h, 15h et 17h. En dehors des vacances scolaires belges, les draisines sont fermées les lundis jusqu’au 31 mars. Il vous est possible voire même recommandé de réserver votre draisine à l’avance sur www.draisines.online.

L’Abbaye de Maredsous est ouverte elle tous les jours de 11h à 18h en semaine et les WE de 10h à 19h.