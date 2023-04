Les Grottes de Neptune à Petigny près de Couvin se trouvent à 55 minutes de Maubeuge, 1h25 de Valenciennes, 1h50 de Lille ou Doua

Situées dans le village de Petigny, tout à côté de Couvin et à quelques kilomètres de la frontière française, pas loin de Rocroi, Revin ou Fumay, je vous invite à découvrir les Grottes de Neptune ! Elles sont en outre localisées sur le territoire du Parc National de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Un territoire exceptionnel au cœur de la Calestienne.

Alors, ces cavités sont nichées au pied d’une falaise calcareuse creusée par la rivière l’Eau Noire. La grotte principale s’étend sur deux étages. L’étage inférieur et l’étage supérieur sont aujourd’hui reliés par une galerie artificielle d’environ 200 mètres.

Lors de la jolie balade dans les Grottes de Neptune vous découvrirez cette rivière sauvage « l’Eau Noire » qui s’introduit à l’intérieur des grottes et qui disparaît soudainement dans un siphon que personne n’a encore réussi à franchir jusqu’à présent. L’eau rejaillit à l’air libre, après un parcours de 48h qui mesure, selon toute vraisemblance, 3 kilomètres. Les secrets de ce chemin souterrain sont encore bien gardés…

Les Grottes de Neptune se visitent à pied et en bateau. La visite guidée de 45 minutes vous immergera dans un décor naturel extraordinaire fait de toutes belles stalactites et stalagmites et de draperies délicates. La visite se clôture en apothéose par un spectacle sons et lumières qui met magnifiquement bien en valeur ce décor naturel. Et c’est à bord d’une barque sur la rivière souterraine que vous contemplerez ce superbe sons et lumières.

Enfin, à l’extérieur, des panneaux d’information illustrés abordent 4 thématiques pour prolonger votre visite :

· D’où vient notre roche calcaire ?

· L’Eau Noire et les phénomènes karstiques

· Une faune et une flore à protéger

· Les Grottes, un milieu propice à la vie ?

Les Grottes de Neptune vous proposent des visites guidées tous les jours jusqu’au 7 mai ainsi que pour les WE de l’Ascension et de la Pentecôte toutes les 45 minutes de 10h à 11h30 et l’après-midi de 13h à 16h15. Les autres jours du mois de mai, les visites sont proposées à 11h30, 13h, 13h45, 14h30 et 15h30.

La réservation peut se faire sur leur site ou sur 365.be.