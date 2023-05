Les Jardins du Lac de Bambois à Fosses-la-Ville se situent à 1h de Valenciennes ou Maubeuge, 1h30 de Lille ou Cambrai !

Aujourd’hui je vous propose une plongée au cœur de la Nature avec les Jardins du Lac de Bambois. Nous sommes ici dans un environnement enchanteur qui s’étend sur 48 ha, dont 33 ha de plan d'eau ! Vous pourrez vous y adonner à 3 activités.

· D’abord « Vous promener » dans les 12 jardins thématiques regroupés en 3 espaces. Le premier espace, les « Jardins de la Découverte » avec son ancienne « Maison de la Pêche », vieille maison typique du classique « jardin anglais » qui abrite 2 expositions permanentes : l’une sur l’historique du site et l’autre intitulée « AquaBon ?! » sur notre rapport à l’eau et l’importance de celle-ci. Le deuxième, « Les Jardins de la Poésie » vous invite à la méditation et au rêve. Loin des bruits de la foule, c’est un hommage aux artistes comme Rops, Baudelaire ou Monet. Le troisième espace, les « Jardins du Savoir », dans une architecture plus typique des jardins à la française, vous plongent dans l'âge de la maturité et des connaissances.

· Ensuite « Apprendre » avec les affûts ornithologiques, les aquariums, le sentier de découverte des milieux, les expositions et panneaux didactiques ainsi que les visites guidées.

· Enfin « Vous détendre » grâce aux 2 plages de sable fin et de pelouses, aux 2 zones de baignade en eau douce surveillée, dont une sécurisée pour les petits enfants, à 1 cafétéria et ses 2 terrasses avec vue sur le Lac ou encore à 1 plaine de jeux.

Alors, chaque année, les Jardins du Lac de Bambois se réveillent et vous convient à une grande fête familiale et conviviale. Dans une ambiance unique, c'est un événement un brin insolite qui marque le coup d’envoi de la saison touristique avec pas moins de 2 jours de festivités ! Cette année cela se tiendra les 13 et 14 mai ! Le samedi dès 17h, vous pourrez assistez à des concerts et à des animations. Tandis que le dimanche, en famille vous pourrez découvrir :

· un marché artisanal ;

· un village des associations ;

· des ateliers ;

· mais aussi du théâtre de rue, des concerts et des animations...

Les Jardins du Lac de Bambois sont ouverts tous les jours de 11h à 18h30 jusqu’au 1er octobre.