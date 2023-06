"J'aime pas le solfège mais la clarinette adoucit les esprits !"

Les enfants ont des choses à nous dire. Écoutons les ! La chronique À Hauteur d'enfant c'est chaque jour à 7h36 sur France Bleu Hérault et à tout moment sur l'appli ICI.

Pour la semaine de la fête de la musique, on parle de Solfège avec Aélis et on écoute Alice qui joue de la clarinette.

Avec les élèves de CM1 et CM2 de l'école Winston Churchill à Montpellier.