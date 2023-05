"Moi je passe 1 heure et demi devant un écran"

Les enfants ont des choses à nous dire. Écoutons les ! La chronique À Hauteur d'enfant c'est chaque jour à 7h36 sur France Bleu Hérault et à tout moment sur l'appli ICI.

Les enfants et les écrans - illustration

Limiter les conséquences sur les enfants !

Voilà l'objectif de Mauguio-Carnon et Sète qui lancent chacune de leur côté une semaine sans (trop) d'écran.

En moyenne, aujourd'hui, un enfant de 2 ans passe 56 mn chaque jour devant un écran. 1 heure 34 à 5 ans et demi.

Et nos élèves de CP/CE1 de l'école Jules Simon, qu'en disent-ils ? C'est quoi un geek ?

A Sète, les parents sont invités à rencontrer des professionnels ce mercredi après-midi de 14 h à 17 dans la salle Georges Brassens.

Et à Mauguio, il y a des ateliers à la MJC, dans les médiathèques et à l'association Mauguio Enfants D'abord.