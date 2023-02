Les enfants ont des choses à nous dire. Écoutons les ! La chronique À Hauteur d'enfant c'est chaque jour à 7h36 sur France Bleu Hérault et à tout moment sur l'appli ICI.

On l'a vu hier, certains enfants profitent des vacances pour visiter la tour Eiffel. D'autres restent dans l'Hérault.

Ça tombe bien, il n'y a pas de saison pour aller à la mer pour se balader.

Et ce matin, les élèves de CM1 et CM2 de l'école Winston Churchill nous expliquent pourquoi la mer est bleue.