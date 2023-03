Semaine de la Presse et des Médias à l'École : 50 girafes sur la Comédie à Montpellier, info ou intox ?

Les enfants ont des choses à nous dire. Écoutons les ! La chronique À Hauteur d'enfant c'est chaque jour à 8H12 sur France Bleu Hérault et à tout moment sur l'appli ICI.

Dans le cadre de la semaine de la Presse et des Médias à l'École, la chronique À hauteur d'enfant tend le micro aux enfants et aux ados sur leur vision des médias.

Comment faire pour vérifier une info ?

Exercice pratique avec Claire Moutarde et une classe de 6ème du collège Joffre à Montpellier.