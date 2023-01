À la découverte de…La maison du patrimoine et de la mesure à la Talaudière

Maison du patrimoine et de la mesure

La maison du patrimoine et de la mesure qui a été créée en 2001 sur la commune de La Talaudière. Karine sa directrice nous fait la visite aujourd'hui de ce lieu chargé d'histoire

La maison du patrimoine et de la mesure présente en fait deux collections, la premiere sur l’histoire du systeme de mesure, la seconde collection, elle, revient sur le passé minier de la région Stéphanoise et plus particulièrement sur les mines de la Chazotte