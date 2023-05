À la découverte de la Villa Ramel de Saint Galmier

À la découverte du quartier "Les Plaines et Varenne" du Coteau

Baptiste Depalle et Loïc Cortier ont créé l'association ALPEV, l’association des quartiers unis Les Plaines et Varenne du Coteau. Depuis la fermeture de leur école et leur chapelle il n’y a plus d’activités organisées dans leur quartier. Ils espèrent le re-dynamiser