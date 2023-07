Alexis Dufour, un chercheur stéphanois qui a la tête dans les étoiles

En cette Journée Mondiale des OVNIs, rencontre avec un scientifique ligérien également passionné d'astronomie et de ce qui (ou quoi) peut bien se cacher derrière les étoile.

Alexis Dufour, chercheur et docteur en physique à Saint-Étienne et la tête dans les étoiles

"La science a-t-elle promis le bonheur ?"

"Je ne le crois pas. Elle a promis la vérité, et la question est de savoir si l'on fera jamais du bonheur avec de la vérité" Voilà une réflexion de la part d’Émile Zola qui est particulièrement intéressante, d’autant plus qu’elle plante parfaitement le décor de l’émission d’aujourd’hui et de son invité qui est là aussi en tant qu’homme de sciences mais avec qui nous allons également pouvoir détricoter le vrai du faux concernant un phénomène qui n’en finit plus de faire parler de lui depuis quelques semaines… jusque dans les colonnes de Mediapart , c’est vous dire s’il en fallait de l’intrigue autre que politique pour chatouiller les moustaches de son président.

Montage ou réalité ? Une photo prise en Hollande en 1975 montre la présence d'un OVNI © Getty

Alors que la question extra-terrestre intrigue autant qu’elle ne semble embarrasser les plus hautes sphères du pouvoir d’ici et d’ailleurs, c’en est une autre qui se pose : si toutes nos convictions personnelles, politiques, religieuses, sociales, scientifiques étaient bouleversées du jour au lendemain par l’annonce que nous ne sommes pas seuls dans l’Univers ? Jusqu’où faudrait-il revoir nos idées, nos connaissances, nos croyances, nos lois et nos propensions au bonheur… et je ne parle même pas de ceux qui restent encore persuadés que la Terre est plate ? N’est-ce pas aussi pour protéger ce « bonheur » que certains préfèrent nous savoir dans l’ignorance et cette prétention à penser que nous sommes la seule espèce douée d’intelligence sur un rayon de 46,508 milliards d'années-lumière ? Si cette vérité-là nous échappe encore, il y en a une qui n’échappera à personne : si nous sommes effectivement la seule espèce d’intelligence, je comprends mieux que d’autres êtres préfèrent nous observer à distance en constatant à quel point certains sont capables de s’en mettre plein la tronche pour un rien, pour un non… et ça toutes les éprouvettes du monde ne passeront jamais à côté de cette vérité, et c’est peut-être aussi pour ça que j’ai le moral dans les chaussettes.

Astromia 42 ou la passion du ciel

Créée en 2019, cette association basée à Saint-Priest en Jarez dans la Loire a pour vocation de vulgariser et faire la promotion de nombreux événements liées à la découverte de l'astronomie auprès du public.

L'affiche du prochain Celest'ival de l'association Astromia 42 dans la Loire - www.astromia-42.fr

Régulièrement, des rencontres ont lieu pour faire participer des jeunes ou moins jeunes curieux à l'observation des étoiles, la découverte des planètes de notre système solaire ainsi que des moments ponctuels sur différents thèmes comme le Célest'Ival 2023 qui sera consacré le vendredi 04 et le samedi 05 août à la vie extra-terrestre... les inscriptions ont lieu sur le site de Astromia 42 .

Les illustrations de l'émission :