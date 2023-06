Tuehiti Dean ou comment le handicap n'est plus une fatalité

Éducateur dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap et passionné de musique, un ligérien créé une structure pour favoriser l'accès et la pratique aux activités artistiques dans la Loire.

Laissez-moi vous raconter une histoire…

Nous sommes dans une galerie marchande où je me mets en quête d’un fleuriste pour remercier ma sœur de m’accueillir chez elle pour le week-end… les fleurs c’est périssable mais les bonbons sont mauvais pour sa ligne. Dès lors que j’ai trouvé mon bonheur, un bouquet de roses blanches que je garde à la main le temps de rejoindre mon véhicule lorsque je croise une jeune personne dans son fauteuil roulant, poussée par ce que j’imagine être ses parents. Si la jeunesse de ses traits m’ont d’abord marqué, c’est son regard braqué avec insistance sur le bouquet que je tiens à la main… regard d’envie, d’amertume, de tristesse, comment le savoir ?

Toujours est-il que c’est prestement que je cours mettre le bouquet sur la banquette arrière de la voiture, pique un sprint soigné jusqu’au fleuriste qui se demande à quel hurluberlu elle a affaire puisque je lui demande la même rose que celles prisent précédemment. Refaisant le même trajet dans l’autre sens, je revois cette jeune femme, ses parents, son fauteuil et alors qu’elle semble surprise de me revoir, je m’arrête devant elle et lui tend la rose, sans un mot et je me souviendrai à jamais de son sourire pétillant de gratitude et d’émotions.

Qu’ai-je fait ce jour-là ? Me suis-je racheté une conduite ? Ai-je fait ma B.A de l’année ? Lui aurais-je seulement offert cette rose si elle n’était pas en fauteuil roulant ? L’aurais-je fait si elle n’avait pas été jolie ? À ceux-là je réponds : « Ils se moquent de moi parce que je suis différent… je me moque d’eux parce qu’ils sont tous identiques ».

Surmonter le handicap, c'est l'affaire de tous © Getty

L'accès aux joies de la musique pour tous

Créée en 2015, la société DACHIPANE (savant anagramme du mot HANDICAP) est ouverte à tout public mais aussi aux personnes en situation de handicap pour un maximum de disciplines artistiques telles que le chant, la pratique d'un instrument, l'écriture et la scène numérique. Tuehiti Dean est à l'origine de ce projet qui vise à promouvoir l'expression sur ces supports ainsi que la mise en valeur de personnes trop souvent réduites à leur handicap et avec qui il espère pouvoir se produire sur scène pour de prochains spectacles.

Le logo de la société Dachipane installée à Saint-Étienne - Dachipane

Les illustrations de l'émission :