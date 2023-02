Une romancière ligérienne devient la nouvelle Reine du Crime.

La ligérienne Chrystel Duchamp, plume émergente de la littérature à suspense vient nous rendre visite dans nos studios à l'occasion de la sortie prochaine de son quatrième roman "L'Île des Souvenirs" aux éditions de L'Archipel.

"Écrire, c'est se consumer"

Cette citation de Blaise Cendrars conviendrait parfaitement à cette native de Saint-Étienne qui depuis quelques années se fait connaître à travers des récits passionnants et passionnés qui nous entraînent sur la piste de crimes mais avec pour toile de fond une vraie recherche de l'âme humaine. Après avoir couché sur le papier nouvelles, poèmes mais aussi confessions plus personnelles, Chrystel Duchamp a senti très vite le pouvoir de l'écriture qui a été nourri au fil des années par la lecture des romans de Lovecraft, Maupassant, la bande-dessinées et un univers cinématographique très proche de ce qu'elle peut écrire.

"L'art du meurtre", premier roman de Chrystel Duchamp aux éditions de L'Archipe © Radio France - Yoann Kerpedron

C'est en 2014 que le tournant s'opère pour cette graphiste formée aux Arts Appliqués de Lyon avec la parution de son premier roman "L'art du meurtre" où elle met immédiatement sa patte dans une histoire de crimes en série sollicitant l'intérêt des lecteurs et de la critique.

Une étoile "noire" est née

Portée par les éditions de L'Archipel dès son premier livre après quelques parutions en auto-édition, Chrystel Duchamp poursuit sa lancée avec deux autres romans : "Le sang des Belasko" en 2021 puis "Délivre-nous du mal" en 2022 où de la région lyonnaise à la Provence, elle sème le mystère au file des pages tout en continuant à se documenter et se nourrir de rencontres auprès d'autres auteurs de sa trempe mais aussi des professionnels de l'enquête policière : avocats, policiers du célèbre 36 Quai des Orfèvres, membres des équipes scientifiques... rien n'échappe à cette fan des romans d'Amélie Nothomb et Jean-Christophe Grangé pour garder une grande part de réalisme et de crédibilité dans ses histoires à titre d'honnêteté envers le lecteur qui ne peut que mieux s'y plonger.

Dans toute bibliothèque, il y a un livre de Chrystel Duchamp qui sommeille. © Radio France - Yoann Kerpedron

De salons en dédicaces, la carrière de romancière n'en est certes qu'à ses débuts et pourtant les romans de Chrystel Duchamp gardent une homogénéité à travers les faits qu'ils traitent tout en prenant garde à ne jamais se répéter dans le fond mais surtout dans la forme... le quatrième roman n'échappant pas à la règle.

"L'Île des Souvenirs"

Prévue le 09 mars 2023 dans les rayons des libraires, la quatrième roman de Chrystel Duchamp nous emmène à rebours dans une nouvelle enquête à travers la rescapée d’un enlèvement dont les souvenirs vagues vont devenir le terrain de jeu d’un policier, d’une psy et d’un profileur dont l'autrice nous fait partager leur quotidien comme leurs points de vue respectifs jusqu'au dénouement final. Un nouveau tour de force qui n'a rien à envier à certains films à suspense dont elle nous rappelle (malgré elle) quelques titres mais avec une identité qui lui est propre et ce questionnement toujours très personnel : "pourquoi ?", "pourquoi en arrive-t-on là ?".

Le dernier roman de Chrystel Duchamp... on l'a lu !!! © Radio France - Yoann Kerpedron

Plus qu'un polar, thriller ou autre héritage d'Agatha Christie, Chrystel Duchamp se révèle et nous montre à travers ses récits que la littérature noire a encore de beaux jours devant elle... dans la Loire comme ailleurs.